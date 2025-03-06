Galatasaray'da Cuesta için ayrılık kararı!

Galatasaray, yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi durumunda Carlos Cuesta'yı elinden çıkarmaya çalışacak.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Cuesta için ayrılık kararı!
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06 Mart 2025 09:55
Galatasaray, transferinden bu yana büyük tartışma olan Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor.

ELİNDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, yaz aylarında iyi bir teklif gelmesi durumunda Kolombiyalı savunma oyuncusunu elinden çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray'ın gündemine geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Cuesta, son oynanan Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna girmiş ve son dakikalarda penaltıya sebebiyet vermişti. 25 yaşındaki futbolcunun bu hatası Galatasaray taraftarının tepkisini daha da arttırmıştı.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu için ara transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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