Galatasaray'da Cuesta için ayrılık kararı!

Galatasaray, transferinden bu yana büyük tartışma olan Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor.
ELİNDEN ÇIKARMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, yaz aylarında iyi bir teklif gelmesi durumunda Kolombiyalı savunma oyuncusunu elinden çıkarmaya çalışacak.
Galatasaray'ın gündemine geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Cuesta, son oynanan Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna girmiş ve son dakikalarda penaltıya sebebiyet vermişti. 25 yaşındaki futbolcunun bu hatası Galatasaray taraftarının tepkisini daha da arttırmıştı.
8 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu için ara transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
ELİNDEN ÇIKARMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, yaz aylarında iyi bir teklif gelmesi durumunda Kolombiyalı savunma oyuncusunu elinden çıkarmaya çalışacak.
Galatasaray'ın gündemine geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Cuesta, son oynanan Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna girmiş ve son dakikalarda penaltıya sebebiyet vermişti. 25 yaşındaki futbolcunun bu hatası Galatasaray taraftarının tepkisini daha da arttırmıştı.
8 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu için ara transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.