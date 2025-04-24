Galatasaray'da ayrım yok, başarı var

Konyaspor karşılaşmasında açıkça görüldü ki Galatasaray, müthiş bir takım ruhu yakalamış durumda. Kulübede oturanlar küsmüyor, şans bulduğu anda sahada en iyisini veriyor. Böyle olunca da çifte kupa yükleniyor…

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrım yok, başarı var
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24 Nisan 2025 11:58
Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırdı. Yakalanan başarının arkasında takım ruhu yatıyor. Sarı-kırmızılı ekipte as-yedek ayrımı yok. Görev verilen her futbolcu elinden gelenin en iyisini yapıyor, takıma katkı sağlamak için var gücüyle çalışıyor.

ZOR MAÇ KOLAY GEÇTI

Bunun en açık göstergesi Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasındaydı. Sallai, Jakobs ve Mertens başta olmak üzere son haftalarda forma şansı bulamayan isimler rotasyon amacıyla sahaya sürüldü ama takımın performansında hiçbir değişiklik olmadı. Zorlu deplasman çok kolay geçildi.

TARAFTARLAR GURURLU

Futbolcuların aklında iki hedef var: 25. şampiyonlukla beraber gelecek 5. yıldız ve Türkiye Kupası… Çifte zafere kilitlenen sarı-kırmızılılar, Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde müthiş bir konsantrasyonla oynuyor. Taraftarlar da takımlarının müthiş performansını gururla takip ediyor.

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