21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
0-011'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Galatasaray'da ayrılık: Nelsson!

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı için KAP açıklaması yaptı. Danimarkalı savunma oyuncusu, satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandı.

calendar 21 Ağustos 2025 17:32 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:38
Galatasaray'da ayrılık: Nelsson!
Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı için KAP açıklaması yaptı.

Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Hellas Verona, Galatasaray'a 650 bin euro kiralama ücreti ve 100 bin euro şarta bağlı bonus ödemesi yapacak.

Verona, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Nelsson için Galatasaray 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.


Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

Hellas Verona & Victor Nelsson


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
