Galatasaray'da ayrılık kapıda; Hakim Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılması için formül aranıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da ayrılık kapıda; Hakim Ziyech
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 13:05
Beklentileri karşılayamayan Hakim Ziyech için Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda.

Faslı yıldızın menajeri acilen İstanbul'a çağrılmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Aslan'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. Ziyech'in takım arkadaşlarına Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söylediği biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ise bu gelişme sonrası ayrılık sürecini en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

Maddi şartların oluşması halinde yıldız isimle yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edilen Ziyech, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk ile de arasının iyi olmadığı biliniyor. Ziyech, Sarı-Kırmızılılar ile 34 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery