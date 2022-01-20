Galatasaray'da Arda Turan için karar!

Yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile Galatasaray'a gelen Domenec Torrent'in ekibine son olarak Albert Riera katılmıştı.



Galatasaray Yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı.



7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor.



Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.





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