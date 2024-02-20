Galatasaray'da aranan sol bek bulundu

GALATASARAY HABERLERİ: Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da aranan sol bek bulundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2024 08:59
Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı.

8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.

Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada Icardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery