Galatasaray'da aranan sol bek bulundu

, Ankaragücü'nü mağlup ederkenetkili futboluyla öne çıktı.8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı.Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada Icardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı.Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.