Galatasaray'da alarm ve kamp kararı!

Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da alarm ve kamp kararı!
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06 Mart 2025 07:37
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e düşmesi üzerine alarma geçti.

KAMP KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da Okan Buruk'a moral ziyaretinde bulundu. Özbek'in desteğini alan Okan Buruk da oyuncularını Alanya maçı öncesi 3 günlük kampa almaya karar verdi.

Pazar akşamı Alanyaspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılılar, bu maç için 3 gün önceden Antalya'nın yolunu tutacak. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'te sahibi olduğu otel, Galatasaray'a özel kapatıldı.

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