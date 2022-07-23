Galatasaray'da 2 yıldız parasına 3 yıldız

Sözleşmeleri biten Feghouli ve Babel'e veda eden Galatasaray'da bu iki yıldızın aldığı para yeni transferlere ayrıldı.



Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'e bu sezon ödenecek garanti ücret 6.8 milyon euro. Feghouli-Babel ikilisi ise geçen sezon 7 milyon euroya yakın kazanırken, beklenen performansı ortaya koyamamıştı.



A TAKIM BÜTÇESİ DÜŞMEYECEK



Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, A Takım bütçesinde tasarrufa gitmeyi düşünmüyor. Burak Elmas döneminde futbolculara ödenen 27 milyon euro maaş, vergilerle birlikte 45 milyon euro olmuştu.



55-60 MİLYON EURO'LUK BİR BÜTÇE



Bu rakama teknik heyet, Florya personeli, maç başı paralar, başarı bonusları ve kamp-deplasman masrafı eklendiğinde 55-60 milyon euro seviyesine yaklaşılıyor.



