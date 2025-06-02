Galatasaray, Cuesta için kulüp arıyor!

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte kadro planlaması da hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için sezonun sona ermesiyle birlikte kulüp arayışlarına başladı.
Carlos Cuesta, devre arasında transferinin ardından Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.
Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için sezonun sona ermesiyle birlikte kulüp arayışlarına başladı.
Carlos Cuesta, devre arasında transferinin ardından Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.