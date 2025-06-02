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Galatasaray, Cuesta için kulüp arıyor!

Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için kulüp arayışlarına başladı.

calendar 02 Haziran 2025 09:22
Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Cuesta için kulüp arıyor!
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Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte kadro planlaması da hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için sezonun sona ermesiyle birlikte kulüp arayışlarına başladı.

Carlos Cuesta, devre arasında transferinin ardından Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

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