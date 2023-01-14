Galatasaray, Chelseali genç yeteneğin peşinde

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için önemli bir iddia geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fildişili santrforu David Datro Fofana'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



Galatasaray'ın Fildişili oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna kiralamak istediği ifade edilirken, Chelsea'ye yapılan teklifin maddi tutarı belirtilmedi.



DAVID DATRO FOFANA KİMDİR?



20 yaşında ve 1.81 boyunda olan David Datro Fofana'nın İngiliz kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana'nın güncel piyasa degeri ise 7 milyon Euro civarında gösteriliyor. Fofana, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.



