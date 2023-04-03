Galatasaray bitti demeden bitmiyor

Adana Demirspor engelini 2-0'la geçen ve perdeyi 86'da açabilen Galatasaray, bu sezon son dakikalara kadar mücadeleyi bırakmayarak bunun karşılığını aldı. Cim-Bom, bu sezon son dakikalara 15 puan sığdırdı.Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken sarı-kırmızılıların golü 90. dakikada Gomis'ten geldi. Bunun ardından Ümraniye maçında da Gomis sahne almış ve 86'da golü atmıştı.Galatasaray evinde Gaziantepspor'u 2-1 yenerken, gol 90+1'de Kitsiou'dan gelmişti. Cim-Bom, Konyaspor'u ilk yarıda yenerken, bu maçta da 82'de Calvo kendi kalesine gol attı. Sivas'ta 90+5'te Barış Alper Yılmaz ile galibiyet geldi.Galatasaray, ligin ikinci yarısında da yine Ümraniye maçında son dakikalarda galibiyete ulaştı. Aslan, 82'de Icardi ile bulduğu gol ile 3-2 kazandı.Ve son olarak Adana Demirspor maçını yine 86 ve 90+8'de bulduğu gollerle 2-0'lık skoru yakalayan Süper Lig lideri, galibiyete imzasını attı.