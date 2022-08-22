Galatasaray Belotti için pusuda!

Bir forvet daha almak isteyen Sarı kırmızılılar, uzun bir süredir Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray dışında Roma da İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.Ancak Çizme ekibinin de bu transferi gerçekleştirebilmesi konusunda önünde çok önemli bir engel var. Roma'nın, Belotti'yi renklerine bağlaması için mutlaka oyuncu satışı yapması bekleniyor.Mourinho da yaptığı açıklamada, Belotti'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada,açıklamasını yaptı.Bu konuda Afena-Gyan'ı satmak isteyen İtalyan ekibi, Cremonese, Sassuolo ve Salernitana gibi takımlarla bonservis konusunda anlaşamadı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından her geçen gün Cim Bom'a dönüyor. Galatasaray da deneyimli forvete seneliği 4 milyon Euro'dan 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulunmuştu. Şu anda bonservisi elinde olan Belotti'nin de yaz transfer döneminde takım bulamaması halinde Aslan'a gelme ihtimali bir hayli yüksek olarak görülüyor.