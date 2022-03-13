Galatasaray, Barça maçında kasayı dolduracak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray, Barça maçında kasayı dolduracak
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13 Mart 2022 10:22
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...

17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak. Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak. Perşembe günü hedef 2 milyon Euro düzeyinde ciro yakalamak.

YILDIZLARA TAKİP

Barcelona maçını Inter, Lyon, Wolfsburg, Sevilla, Roma ve Napoli kulüplerinin scout'ları da izledi. Hedefte ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson vardı. Galatasaray'ın toplam 40 milyon Euro bonservis geliri beklediği üç futbolcu için teklifler almasına arttı.

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