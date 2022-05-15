Galatasaray-Bahçeşehir maçında gerginlik! Okan Buruk detayı!

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada taraftar desteğini arkasını alan sarı-kırmızılı takım, rakibini 91-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji serisinde 2. maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



OKAN BURUK DA MAÇI İZLEDİ



Eski başkanlardan Dursun Özbek, başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Okan Buruk, Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları ve camianın birçok önemli ismi kritik maçta takımı yalnız bırakmadı.



YABANCI CİSİM AANHOLT'UN OĞLUNA GELDİ



Karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna gelmesi sonrası çok sinirlendi.



ARDA TURAN SAKİNLEŞTİRDİ



Tribünlere tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.









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