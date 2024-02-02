Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle başladı

Galatasaray, IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Kupası A Grubu ilk maçında İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR takımını iki uzatmanın ardından 101-98 mağlup etti.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği organizasyondaki karşılaşma, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 18-12 üstün bitiren konuk ekip, soyunma odasına da 40-29 önde gitti.
Bidaideak Bilbao BSR'nin üçüncü çeyreği 61-45 üstün tamamlamasının ardından sarı-kırmızılılar, dördüncü periyotta tempoyu artırdı ve maçın normal süresi 77-77 berabere sona erdi.
Mücadelenin birinci uzatma bölümü de 90-90 beraberlikle tamamlanırken, ikinci uzatmada daha etkili olan Galatasaray, sahadan 101-98 galip ayrıldı.
Galatasaray, A Grubu'nda yarın saat 11.15'te Almanya'nın Köln 99ers takımıyla, saat 19.45'te ise Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet ile Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği organizasyondaki karşılaşma, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 18-12 üstün bitiren konuk ekip, soyunma odasına da 40-29 önde gitti.
Bidaideak Bilbao BSR'nin üçüncü çeyreği 61-45 üstün tamamlamasının ardından sarı-kırmızılılar, dördüncü periyotta tempoyu artırdı ve maçın normal süresi 77-77 berabere sona erdi.
Mücadelenin birinci uzatma bölümü de 90-90 beraberlikle tamamlanırken, ikinci uzatmada daha etkili olan Galatasaray, sahadan 101-98 galip ayrıldı.
Galatasaray, A Grubu'nda yarın saat 11.15'te Almanya'nın Köln 99ers takımıyla, saat 19.45'te ise Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet ile Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.