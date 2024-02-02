Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle başladı

Galatasaray, IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Kupası A Grubu ilk maçında İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR takımını iki uzatmanın ardından 101-98 mağlup etti.



Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği organizasyondaki karşılaşma, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.



Müsabakanın ilk çeyreğini 18-12 üstün bitiren konuk ekip, soyunma odasına da 40-29 önde gitti.



Bidaideak Bilbao BSR'nin üçüncü çeyreği 61-45 üstün tamamlamasının ardından sarı-kırmızılılar, dördüncü periyotta tempoyu artırdı ve maçın normal süresi 77-77 berabere sona erdi.



Mücadelenin birinci uzatma bölümü de 90-90 beraberlikle tamamlanırken, ikinci uzatmada daha etkili olan Galatasaray, sahadan 101-98 galip ayrıldı.



Galatasaray, A Grubu'nda yarın saat 11.15'te Almanya'nın Köln 99ers takımıyla, saat 19.45'te ise Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet ile Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



