MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Galatasaray'ın sayısı ise 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.Bu sonucun ardından üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray, 28 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada yer buldu.Galatasaray, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Trabzonspor ile yapılan son lig maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.Lige verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bahçeçehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Babel 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Morutan, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Feghouli ve Boey yer aldı.Sakatlıkları bulunan kaleci Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan, Diagne ile Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Domenec Torrent, 2-1 kaybettikleri Trabzon maçının ilk 11'inde devre arasında transfer ettiği 4 oyuncudan kaleci Pena'ya ilk 11'de yer verdi. Son maçta ilk 11'de yer alan Boey'in yerine Van Aanholt, Halil Dervişoğlu'nun yerine de Babel forma şansı buldu.Teknik direktör Domenec Torrent'in Afrika Ulusal Kupası'nda yer alan Feghoulli'yi Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alırken, yeni transfer Gomis ise kadroda yer vermediSarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Semih Kaya ve Erick Pulgar ise ilk kez bir müsabakanın kadrosunda yer aldı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Eduardo 11'ini sahaya sürdü.Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın ve Davidson yer aldı.Farioli, GZT Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Davidson'ı yedeğe çekti, yerine Candeias'a görev verdi.Alanyaspor'da Famara Diedhiou da Afrika Ulusal Kupası'ndan dolayı takımdaki yerini almadı.39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahası içerisinde boş kalan Wilson Eduardo gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray'da 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken topu yay önünde kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve savunmaya çarpan top, ağlarla buluştu. Aktürkoğlu, Galatasaray'a 1-1'lik eşitliği getiren golü film karakteri Harry Potter'ın büyüsü "Expelliarmus" sevinciyle kutladı.Alanyaspor'un sağ bek oyuncusu Juanfran, 72. dakikada Ryan Babel'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, sarı - kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Şilili futbolcu, 81. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.7. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Pena çıkardı. Dönen top, Eduardo'nun yarım volesiyle üst direğe çarparak çıktı. Ancak Eduardo'nun vuruşu sırasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.23. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sol kanattan Ömer Bayram'ın gönderdiği pasla ceza sahasına giren Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.36. dakikada kazanılan topla sağ kanatta buluşan Juanfran'ın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Emre Akbaba ayak içiyle dokunmak istedi. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak auta çıktı.45. dakikada sol kanattan içeri giren Ömer Bayram'ın ortasında topu defans uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Aktürkolu gelişine sert vurdu. Defansa çarparak kaleye giden topu kaleci çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.54. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Novais'in ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktadan ortaladığı topa Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Pena'nın çıkardığı meşin yuvarlağı Galatasaray defansı uzaklaştırdı.57. dakikada Galatasaray'ın soldan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, kaleyi cepheden gören bir noktadan savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya pasını çıkardı. Ancak Rumen oyuncu topa dokunamadı.69. dakikada Emre Akbaba'nın kaleyi çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Pena uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.77. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Davidson gelişine bir vuruş yaparken, kaleci Pena iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Bahçeşehir OkullarıMete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata YıldırımMarafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Umut Güneş), Candeias (Dk. 62 Davidson), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Eduardo (Dk. 76 Oğuz Aydın)Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Pulgar), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 82 Morutan), Cicaldau (Dk. 82 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Arda Turan), Babel (Dk. 87 Halil Dervişoğlu)Dk. 39 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)Dk. 71. Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 87 Pulgar (Galatasaray)