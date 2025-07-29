28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
1-0
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
2-1
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
1-3
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Galatasaray Akanji'ye kiralık formülü!

Galatasaray, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

calendar 29 Temmuz 2025 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 08:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Akanji'ye kiralık formülü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Leroy Sane'yi kadrosuna katan, Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaşmak için günleri sayan Galatasaray gözünü Manchester City'nin yıldızına dikti.

Gelen bilgilere Aslan'ın İngiliz ekibinin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de gündemine aldığı öğrenildi.

KİRALAMA GİRİŞİMİ


Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği ve Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

İngiliz devinin, Akanji'nin ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester ekibiyle 40 maça çıkan yıldız stoperi, 2 asist kaydetti. Akanji'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.