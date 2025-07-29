Leroy Sane'yi kadrosuna katan, Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaşmak için günleri sayan Galatasaray gözünü Manchester City'nin yıldızına dikti.
Gelen bilgilere Aslan'ın İngiliz ekibinin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de gündemine aldığı öğrenildi.
KİRALAMA GİRİŞİMİ
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği ve Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
İngiliz devinin, Akanji'nin ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Manchester ekibiyle 40 maça çıkan yıldız stoperi, 2 asist kaydetti. Akanji'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
Gelen bilgilere Aslan'ın İngiliz ekibinin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de gündemine aldığı öğrenildi.
KİRALAMA GİRİŞİMİ
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği ve Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
İngiliz devinin, Akanji'nin ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Manchester ekibiyle 40 maça çıkan yıldız stoperi, 2 asist kaydetti. Akanji'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.