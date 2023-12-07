Galatasaray'a transfer müjdesi: Vecino

Galatasaray'da Ndombele beklentilerin altında kalırken transferinden vazgeçilen Vecino da sıkıntılı günler yaşıyor. İtalyan futbolcu, disiplinsizliği nedeniyle İtalya Kupası'nda Genoa maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi: Vecino
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07 Aralık 2023 10:24
Galatasaray'da Ndombele beklentilerin altında kalırken transferinden vazgeçilen Vecino da sıkıntılı günler yaşıyor. İtalyan futbolcu, disiplinsizliği nedeniyle İtalya Kupası'nda Genoa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisine öncelik verildi.

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