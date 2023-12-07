Galatasaray'a transfer müjdesi: Vecino

Galatasaray'da Ndombele beklentilerin altında kalırken transferinden vazgeçilen Vecino da sıkıntılı günler yaşıyor. İtalyan futbolcu, disiplinsizliği nedeniyle İtalya Kupası'nda Genoa maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisine öncelik verildi.
İŞTE VECINO TRANSFERİNİN DETAYLARI
Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisine öncelik verildi.
İŞTE VECINO TRANSFERİNİN DETAYLARI
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