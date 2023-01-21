Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da Abdülkerim, takımdaki yerini alamayacak.
Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da Abdülkerim, takımdaki yerini alamayacak.
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