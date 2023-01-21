Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a kötü haber!
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21 Ocak 2023 21:09
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da Abdülkerim, takımdaki yerini alamayacak.

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