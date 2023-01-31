Galatasaray 6 numara avında!

Ligde oynadığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, genç bir 6 numara transfer ederek orta sahayı daha da güçlendirmeyi planlıyor.Aslan'ın hedefindeki iki isim de Fransa Ligi'nde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılılar, Fransız temsilcisi Strasbourg'ta forma giyen Habib Diarra'yı listesine ekledi. Galatasaray, 19 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncunun menajeriyle temasa geçti.3 milyon Euro piyasa değeri olan Diarra, bu sezon 14 lig maçında forma giyerken 1 asiste imza attı. Strasbourg altyapısından yetişen ve geçen sezon 600 bin Euro değeri olan genç yetenek kısa süre içinde değerini katladı. Aslan'ın hedefindeki bir diğer isim ise Valenciennes'te forma giyen Mohamed Kaba...21 yaşındaki Gine asıllı Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro. Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen ve 1 gol, 1 asist üreten Kaba, Beşiktaş'ın da transfer gündemine girmişti.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk iki genç yıldızın transferine de onay verdi. Yönetim, iki genç yıldızın da potansiyelinin yüksek olmasından dolayı transferleri bir an önce gerçekleştirmek istiyor.