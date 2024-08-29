Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu öne sürüldü.Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maçta forma giymişti. Javi Galan, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.Madrid ekibinin Arjantinli teknik direktörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.İspanyol oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.Galan'ın kontratı 2026 yılında sona eriyor.