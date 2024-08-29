Galan için Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya!

Beşiktaş ve Galatasaray, Atletico Madrid'in sol beki Javi Galan için transfer yarışına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Galan için Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya!
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29 Ağustos 2024 08:31
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 08:37
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TALİP

İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu öne sürüldü.

Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maçta forma giymişti. Javi Galan, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Madrid ekibinin Arjantinli teknik direktörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

İspanyol oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Galan'ın kontratı 2026 yılında sona eriyor.
 
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