27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Gabriel Paulista: "Fazla gol yedik ama hepimiz sorumluyuz"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, UEFA Konferans Ligi rövanş maçı öncesi konuştu: "İlk maçı kaybetmemek önemliydi. Taraftarın desteğiyle bu kez daha enerjik olacağız. Yeni bir takım kuruyoruz ve her kulvarda şampiyonluk için mücadele edeceğiz."

calendar 27 Ağustos 2025 15:01
Gabriel Paulista: 'Fazla gol yedik ama hepimiz sorumluyuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Laussane ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
 
İlk maçtan alınan beraberliğin pozitif bir sonuç olduğunu vurgulayan Paulista, taraftarın da desteğiyle bu kez sahada daha enerjik bir Beşiktaş izletmek istediklerini belirtti.
 
"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
 
İlk maçta mağlubiyet almamanın önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı stoper, "Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarın da desteği olacak. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız," dedi.
 
"BURADA OYNAMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
 
Avrupa kupalarında birçok kez forma giydiğini hatırlatan Paulista, "Kulvar fark etmeksizin sahaya kazanmak için çıkarım. Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir kulüpte oynadığım için gerçekten gururluyum. Grup aşamasına kalmak için elimizden geleni yapacağız," sözleriyle hedefe odaklandıklarını söyledi.
 
"FAZLA GOL YEDİK"
 
Son haftalarda yaşanan savunma problemleriyle ilgili de konuşan Paulista, takım oyununa dikkat çekti: "Evet, fazla gol yedik. Bir savunma oyuncusu olarak bu hoşuma gitmiyor. Ancak futbol bir takım oyunu. Gol yemek sadece savunmanın değil, tüm takımın sorumluluğudur. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız. Hataları ilk göğüsleyen bir karakterim var. Her geçen gün daha iyi olacağız."
 
"3'LÜ SAVUNMA SİSTEMİNE ALIŞKINIZ"
 
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasına değinen deneyimli futbolcu, "Yeni bir takım inşa ediyoruz. Yeni oyuncular geliyor. 3'lü sistemi çok garipsemedik, geçen sezon da oynadık. Emirhan, Felix ve ben bu sisteme alışığız. Orta sahanın desteğiyle daha özgüvenli oyun kuruyoruz. Sürekli gelişiyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağımıza inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.
 
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde turu geçerek gruplara kalmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
