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G.Saray maçında bir gözünü kaybeden Bursalı taraftara 376 bin lira tazminat

Bursaspor ile Galatasaray arasında 3 yıl önce oynanan karşılaşma sonunda çıkan olaylarda, polisin attığı plastik merminin isabet etmesi sonucu sağ gözünde görme yetisini kaybeden Bursasporlu taraftar Osman Akarsu Yılmaz'ın, Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğüne açtığı tazminat davaları sonuçlandı. Bursa 3. İdare Mahkemesi, taraftar Yılmaz'a 336 bin lira maddi, 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak: AA
G.Saray maçında bir gözünü kaybeden Bursalı taraftara 376 bin lira tazminat
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22 Aralık 2017 15:00
Bursa'da 3 yıl önce Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasının ardından çıkan olaylarda polisin attığı plastik merminin isabet etmesi sonucu sağ gözünde görme yetisini kaybeden Bursasporlu taraftar Osman Akarsu Yılmaz, Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğüne açtığı davalar sonucu 376 bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Yılmaz'ın (30), Bursa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü hakkında Bursa 3. İdare Mahkemesinde açtığı maddi ve manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Mahkeme, Bursa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, Yılmaz'a 336 bin 879, 34 lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Yılmaz'ın avukatı Serkan Sılacı yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yaşanan olayın ardından müvekkilinin gözünü kaybettiğini, bunun üzerine olayın sorumluların cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları ve tazminat davası açtıklarını söyledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Aydın T. ve polis memuru Nedim K. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 16. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığını belirten Sılacı, yargılama sonucunda Aydın T'nin beraat ettiğini, Nedim K'nin ise 6 ay 20 gün hapis cezası aldığını bildirdi.

Ceza davasının dışında tazminat davasının da sonuçlandığını dile getiren Sılacı, "Bursa 3. İdare Mahkemesi, Bursa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğünü 376 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliğinden bu tazminat tutarını talep edeceğiz. Ödeme yapılmazsa icra süreci başlayacak. Öte yandan Yargıtay sürecini de bekliyoruz. Oradan çıkacak karara göre de hukuksal süreci devam ettireceğiz." diye konuştu.

Taraftar Yılmaz ise maçtan sonra stat önünde bir kargaşa gördüklerini ve meraktan arkadaşlarıyla o noktaya yöneldiklerini anlattı.

"Taraftarın tepkisi vardı Bursaspor Kulübü başkanına." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçleri tarafından plastik mermi atıldı. Onlardan biri gözüme isabet etti. O acıyla yere düştüm. Sonra, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldım. Tedavi süreci başladı, gözümde bir hasar oluştuğunu, gözün geri gelmeyeceğini anladım. Maddi manevi tazminat talep ettik. Hak yerini buldu. Bu karar gözümü geri getirmeyecek. Dünyaları verseler gözün yerini tutmaz."

Bursaspor'u sevdiğini halen maçlara gittiğini vurgulayan Yılmaz, deplasman maçlarında bile takımını yalnız bırakmadığını ifade etti.

- Olay 

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sahasında 16 Nisan 2014'te Galatasaray'a 5-2 yenilerek elenmesinin ardından stat çıkışında kapalı tribün önünde bir grup yeşil-beyazlı taraftar, yönetim kurulunu protesto etmişti. Polisin müdahalesi sırasında gözüne plastik mermi isabet eden Osman Akarsu Yılmaz yaralanmış, bir süre Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmüştü.

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