Futsalda Ukrayna'ya mağlubuz

Türkiye, Avrupa Futsal Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'ya 5-1 mağlup oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsalda Ukrayna'ya mağlubuz
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06 Kasım 2024 23:22
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

Organizasyonun üçüncü maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelen Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatırken, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 5-1 mağlup ayrıldı. Türkiye'nin tek golünü Serkan Dayangaç kaydetti.

Türkiye, 8 Kasım'da İtalya ile karşılaşacak.

Öte yandan bugünkü karşılaşmalarda İngiltere, İtalya'yı 6-0 yendi.

Şampiyonada grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları yapılacak.

 

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