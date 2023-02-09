Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için destek kampanyası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı.Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek,bilgisini verdi.Furkan Korkmaz daha sonra James Harden'ın da kampanyaya katıldığını şu sözlerle açıkladı;