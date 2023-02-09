Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için destek kampanyası

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Joel Embiid ve James Harden'ın Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için destek kampanyası
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09 Şubat 2023 19:37
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. Elde edilecek tüm gelir Ahbap Derneğine bağışlanacaktır." bilgisini verdi.

JAMES HARDEN DA KATILDI

Furkan Korkmaz daha sonra James Harden'ın da kampanyaya katıldığını şu sözlerle açıkladı;

"James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz." 

 
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