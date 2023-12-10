Fulham evinde gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Fulham evinde ağırladığı West Ham United'ı 5-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham evinde gol oldu yağdı
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10 Aralık 2023 18:55
İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Fulham sahasında konuk ettiği West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Raul Jimenez, 31. dakikada Willian, 40. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Harry Wilson ve 89. dakikada Carlos Vinicius kaydetti.

Fulham aldığı bu galibiyetle puanını 21'e yükseltirken, West Ham United ise 24 puanda kaldı.

Fulham bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Newwcastle United'a konuk olurken, West Ham United sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

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