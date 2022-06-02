Fuat Çimen anlaştıkları sportif direktörü açıkladı!

30 Mayıs'ta yapılan Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yarışan ancak kaybedensosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çimen, seçim sürecinde anlaştık dediği sportif direktörü açıkladı: Ben Manga.Siyah-beyazlıların patronluğuna aday olan Çimen,dedi.Fuat Çimen sözlerini şöyle sürdürdü:Son olarak Çimen, diğer anlaşmasını da şu sözlerle açıkladı: