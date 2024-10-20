Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, "Taktiksel anlamda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim." dedi.



Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapa, şampiyon adaylarından biriyle karşılaştıklarına dikkati çekerek "Küresel anlamda çok yetenekli oyunculara sahipler. Her an maçı değiştirebilecek oyuncu sayısı çok fazla. Taktiksel anlamda da çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi üçüncü alanınızda topla buluşturduğunuz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bundan dolayı önde yapmış olduğumuz baskılar, orta sahadaki oyuncuları rahat bırakmamamız Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamasını engellemiş olduk. Top bizdeyken de pozitif oynamaya çalıştık. Pozisyon üretmeye çalıştık. Yani iki defa geriye düşüp beraberliği yakalamak oyuncu grubunun karakterini, birlikteliğini, takım olma ruhunu çok net bir şekilde göstertmiş oluyor." diye konuştu.



Bu sezon hem oyunu hem de oyuncuları geliştirdiklerini anlatan Çapa, 42 puan toplamayı hedeflediklerini ifade etti.



