Frye: "Steph böyle oynarsa, MVP tartışmalarına girmeli"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin dün gece Portland Trail Blazers'a karşı 62 sayılık kariyer rekoru performansı hakkında konuştu.



Frye, NBA TV'de Curry'nin dün gece yaptığı gibi oynamaya devam ederse MVP tartışmalarında yer alabileceğini söyledi:



"Steph böyle oynadığı sürece, onun MVP yarışında yer alması hakkında konuşmaya başlamak gerek. İnsanların beklediği şey bu… Kendisinin ve Warriors'ın playofflara çıkmak istemesi için her gece 62 sayı atması gerekmiyor, ancak MVP tarzı bir sezona sahip olması gerekiyor."



Bu haftanın başlarında Frye, Curry'nin mirasını ve takımını Kevin Durant ve Klay Thompson gibi takım arkadaşlarının desteği olmadan taşıma yeteneğini sorgulamıştı ve bunun için eleştirilere maruz kalmıştı.



