Fredrik Midtsjö: 'Bizim için önemli bir maçtı'

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö, Giresunspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.



Norveçli orta saha, "Zor bir maçtı bizim. Güzel savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Hatalarımızı düzeltmek için bu maçın videolarını izlememiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maçtı, taraftarımızın önünde oynadığımız ilk maçtı, daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.



Midtsjö, sözlerini, "Aslında başlangıçta iyi bir enerjimiz vardı. Taraftarımızın hak ettiği şekilde oynamaya çalıştık, bir 3 puan daha almaya çalıştık. Taraftarın hak ettiği şekilde daha iyi oynamalıyız." ifadeleriyle tamamladı.





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