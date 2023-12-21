Fred kaç maç ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Fred hakkında sevk kararını açıkladı.
TFF Hukuk Kurulu'nun sevk kararında, "Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
Futbol Disiplin Talimatı 41. maddesinde "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir." ibareleri yer aldı.
Fred, ilgili madde gereğince 3 ila 7 müsabakadan men edilecek.
CEZA YARIYA KADAR İNDİRİLEBİLİR
Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinde ise takdiri indirim nedenleri ve indirim süresi belirtiliyor.
Buna göre FDT 13. maddede "Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir." denildi.
SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?
Tecrübeli oyuncu 4 maç ve üzeri ceza alırsa TFF Süper Kupa maçını kaçıracak. Oyuncuya 4 maçın altında ceza verilirse yıldız isim ligdeki Galatasaray maçını kaçıracak.
TFF Hukuk Kurulu'nun sevk kararında, "Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
Futbol Disiplin Talimatı 41. maddesinde "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir." ibareleri yer aldı.
Fred, ilgili madde gereğince 3 ila 7 müsabakadan men edilecek.
CEZA YARIYA KADAR İNDİRİLEBİLİR
Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinde ise takdiri indirim nedenleri ve indirim süresi belirtiliyor.
Buna göre FDT 13. maddede "Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir." denildi.
SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?
Tecrübeli oyuncu 4 maç ve üzeri ceza alırsa TFF Süper Kupa maçını kaçıracak. Oyuncuya 4 maçın altında ceza verilirse yıldız isim ligdeki Galatasaray maçını kaçıracak.
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