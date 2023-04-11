Fransızlar yazdı: Galatasaray, PSG ile masada

Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temas kurdu.Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşme halinde. İki kulüp arasında konuşulan muhtemel bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.Yıldız oyuncu Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı.Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak sarı kırmızılıların tarihine geçti.Sezon başında Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiralanan ve gösterdiği performansla camiayla bütünleşen Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kariyerine Sarı-Kırmızı formayla devam etmek istediğini açıklamıştı.