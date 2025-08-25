Fransa'da kadro değişikliği: Strazel yerine Nadir Hifi

Nadir Hifi, bir hafta önce Fransa milli takım kadrosundan çıkarılmıştı ancak ikinci bir fırsat daha elde etti.



Fransa Basketbol Federasyonu, Matthew Strazel'ın sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'te forma giyemeyeceğini ve onun yerine Nadir Hifi'nin kadroya dahil edildiğini duyurdu.



Böylece Fransa için turnuvada mücadele etmeye hazır 12 oyuncu şu şekilde:



Theo Maledon, Sylvain Francisco, Elie Okobo, Isaia Cordinier, Nadir Hifi, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly, Timothe Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard, Alexandre Sarr ve Mam Jaiteh.



