25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fransa'da kadro değişikliği: Strazel yerine Nadir Hifi

Fransa'da sakatlanan Matthew Strazel kadrodan çıkarıldı ve yerine Nadir Hifi eklendi.

calendar 25 Ağustos 2025 09:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:27
Fotoğraf: Imago
Fransa'da kadro değişikliği: Strazel yerine Nadir Hifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Nadir Hifi, bir hafta önce Fransa milli takım kadrosundan çıkarılmıştı ancak ikinci bir fırsat daha elde etti.

Fransa Basketbol Federasyonu, Matthew Strazel'ın sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'te forma giyemeyeceğini ve onun yerine Nadir Hifi'nin kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Böylece Fransa için turnuvada mücadele etmeye hazır 12 oyuncu şu şekilde:

Theo Maledon, Sylvain Francisco, Elie Okobo, Isaia Cordinier, Nadir Hifi, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly, Timothe Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard, Alexandre Sarr ve Mam Jaiteh.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.