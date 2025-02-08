Frankowski için Galatasaray açıklaması!

Lens Teknik Direktörü Will Still, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Przemyslaw Frankowski'nin takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frankowski için Galatasaray açıklaması!
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08 Şubat 2025 22:06
Lens Teknik Direktörü Will Still, deplasmanda Nice'e 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Still, Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Nice maçının kadrosuna dahil edilmeyen Przemyslaw Frankowski'nin takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Still, "Zihinsel olarak bu yolculuğa çıkacak ve bu maçta oynayacak durumda değildi. Ama kulübün duruşu net, ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan 29 yaşındaki Frankowski, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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