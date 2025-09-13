12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

calendar 13 Eylül 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen'e konuk oldu.

BayArena'da oynana mücadeleyi Leverkusen 3-1 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Grimaldo, 45+4. dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8. dakikada yeniden Grimaldo kaydetti.

Frankfurt'un tek golü ise 52. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.

LEVERKUSEN, 9 KİŞİ TAMAMLADI

Leverkusen'de 59. dakikada Andrich ve 90+2. dakikada Ezequiel Fernandez ikinci sarı karttan kırmız kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Frankfurt ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, M'gladbach'ı ağırlayacak. Frankfurt, Union Berlin'i konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
