Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Leverkusen'e konuk oldu.



BayArena'da oynana mücadeleyi Leverkusen 3-1 kazandı.



Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Grimaldo, 45+4. dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8. dakikada yeniden Grimaldo kaydetti.



Frankfurt'un tek golü ise 52. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.



LEVERKUSEN, 9 KİŞİ TAMAMLADI



Leverkusen'de 59. dakikada Andrich ve 90+2. dakikada Ezequiel Fernandez ikinci sarı karttan kırmız kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Frankfurt ise ilk mağlubiyetini yaşadı.



Ligde gelecek hafta Leverkusen, M'gladbach'ı ağırlayacak. Frankfurt, Union Berlin'i konuk edecek.