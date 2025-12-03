Forma El Bilal Toure'nin

Fatih Karagümrük deplasmanında attığı gol ve mücadelesiyle öne çıkan El Bilal Toure, hücumda Sergen Yalçın'ın ilk opsiyonu olacak.
Bu sezon ligde 10 maçta 3 gol, 3 asistle 6 gole doğrudan katkı yapan Malili futbolcu, ilk 11'de forma giymeye devam edecek.
Tammy Abraham'dan memnun olmayan teknik heyet 24 yaşındaki Toure'yi ön plana aldı.
