Florya'da yüksek tempo

Aslan'da yeni sezon hazırlıkları her geçen gün artan çalışma temposuyla çok sıkı bir program eşliğinde gerçekleşiyor. Terim, geçen sezonki ağır takım yerine çok daha dinamik bir ekip oluşturmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Florya'da yüksek tempo
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22 Ağustos 2020 11:30
Galatasaray'ın yeni sezon provaları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanlarla devam ediyor.

Teknik patron Fatih Terim, her geçen gün çalışma temposunu artırarak oyuncuların pestilini çıkarıyor. Ayrıca idmanı sık sık yarıda kesen tecrübeli hoca, doğru yapılmadığını düşündüğü tüm aksiyonları öğrencilerine tek tek göstererek anlatıyor.

Sıkı bir program eşliğinde antrenmanları sürdüren Galatasaray'da tüm hedef, geçen sezonki ağır takım yerine, çok daha dinamik bir ekip oluşturabilmek. Terim şu ana kadar ortaya çıkan tablodan gayet memnun. Oyuncuların fiziksel form grafikleri, yeni sezon öncesi umut veriyor.

Son takviyeleri bekliyor

Fatih hoca açısından tek eksik, gündemdeki transferler. Yeni takviyelerin mutlaka sezon başı kampı görmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle sürekli temas halinde ve görüşmelerdeki son durumla ilgili bilgi alıyor.

Yeni transferler de katıldıktan sonra Galatasaray'da taktiksel çalışmaların ağırlık kazanacağı bildirildi.

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