Florentino Perez'in hedefi, Vinicius ayrılırsa Haaland

Real Madrid, Vinicius Junior'ın ayrılması durumunda Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Florentino Perez'in hedefi, Vinicius ayrılırsa Haaland
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24 Nisan 2025 18:43
Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. 

Takımın yıldızı Vinicius JR'ın ayrılması durumunda başkan Florentino Perez, büyük bir transfer için kollarını sıvamış durumda.
 
The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife Vinicius'un 'Evet' demesi halinde Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak. 

2034'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Norveçli yıldız, Manchester City ile bu sezon kontratını yenilemiş ve 2034'e kadar kendini İngiliz ekibine bağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.


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