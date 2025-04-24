Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.



Takımın yıldızı Vinicius JR'ın ayrılması durumunda başkan Florentino Perez, büyük bir transfer için kollarını sıvamış durumda.



The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife Vinicius'un 'Evet' demesi halinde Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak.



2034'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Norveçli yıldız, Manchester City ile bu sezon kontratını yenilemiş ve 2034'e kadar kendini İngiliz ekibine bağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.





