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Flaş iddia: "Damien Commolli'ye tepkili"

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun, Damien Comolli'ye tepkili ve kırgın olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com
Flaş iddia: 'Damien Commolli'ye tepkili'
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22 Ekim 2018 00:25
Süper Lig'de ilk 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Serkan Korkmaz, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında; Cocu ile Comolli'nin arasının iyi olmadığını söyledi.

"HAYLİ TEPKİLİ, KIRGIN..."

Serkan Korkmaz, "Cocu ile Comolli arası iyi değilmiş. Cocu, Comolliye hayli tepkili, kırgın. Bu konuda başka söyleyeceğim bilgiler de var ama sonraya saklıyorum" şeklinde konuştu.

 

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