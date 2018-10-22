Flaş iddia: 'Damien Commolli'ye tepkili'

Süper Lig'de ilk 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Serkan Korkmaz, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında; Cocu ile Comolli'nin arasının iyi olmadığını söyledi.
"HAYLİ TEPKİLİ, KIRGIN..."
Serkan Korkmaz, "Cocu ile Comolli arası iyi değilmiş. Cocu, Comolliye hayli tepkili, kırgın. Bu konuda başka söyleyeceğim bilgiler de var ama sonraya saklıyorum" şeklinde konuştu.
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Serkan Korkmaz, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında; Cocu ile Comolli'nin arasının iyi olmadığını söyledi.
"HAYLİ TEPKİLİ, KIRGIN..."
Serkan Korkmaz, "Cocu ile Comolli arası iyi değilmiş. Cocu, Comolliye hayli tepkili, kırgın. Bu konuda başka söyleyeceğim bilgiler de var ama sonraya saklıyorum" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın