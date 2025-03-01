FIS Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da başladı

Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesinin ardından düzenlenen organizasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yarışlarla, kentin tanıtımı ve turizm potansiyeline katkıda bulunulması amaçlanıyor.



Valilik ile Büyükşehir Belediyesince düzenlenen organizasyona Avustralya, Avusturya, Japonya, İsviçre, Letonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Amerika, Kanada, Ukrayna, İtalya, Çin, Hollanda, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Romanya'dan 175 sporcu katılıyor.



Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada tüm sporculara başarı diledi.



Yarışları izlerken mutlu olduğunu dile getiren Çiftçi, "İnşallah bu tür etkinlikler yıl boyunca devam edecek." dedi.



EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "FIS'le beraber İsviçre'de imzalanan protokolle Dünya Snowboard Kupası 3 yıl Erzurum'da olacak." şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise organizasyonun Erzurum'da düzenlediği için gurur duyduğunu anlattı.



Aynalı, yarışların yarın sona ereceğini belirterek, "İnşallah kazasız bitireceğiz, başarılı şekilde süreci yönetiyoruz. Bundan sonra daha büyük organizasyonları yapmanın istek ve arzusu içerisindeyiz." diye konuştu



