Fiorentina'ya beraberlik yetti, Albert Riera'nın rüyası bitti!

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında NK Celje ile 2-2 berabere kalan Fiorentina, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın yaptığı, Konferans Ligi'nin sürpriz takımı Celje ise turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina'ya beraberlik yetti, Albert Riera'nın rüyası bitti!
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17 Nisan 2025 21:54
Son güncelleme 17 Nisan 2025 22:00
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fiorentina, 2-1 kazandığı maçın rövanşında NK Celje'yi konuk etti. 

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fiorentina, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın yaptığı, Konferans Ligi'nin sürpriz takımı Celje ise turnuvaya veda etti. 

Mücadelede ilk golü, 37. dakikada Fiorentina'dan Rolando Mandragora kaydetti. Celje, 54. dakikada  Aljosa Matko ile skoru 1-1'e getirdi. 65. dakikada ise Klemen Nemanic, Celje'yi öne geçiren golü attı ve toplam skor eşitlendi. Bu golden hemen 2 dakika sonra, 67. dakikada Moise Kean, Fiorentina'yı seride öne geçiren golü attı. 

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Fiorentina, adını yarı finale yazdırdı. Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sloven takımının ise UEFA Konferans Ligi'ndeki macerası sona erdi.

YARI FİNALDE RAKİP REAL BETIS
Öte yandan Fiorentina'nın yarı finaldeki rakibi ise Real Betis oldu. Çeyrek final ilk maçında Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımın 2-0 yenen İspanyol takımı, rövanşta da rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve yarı finale çıktı.

Real Betis - Fiorentina yarı final eşleşmesinde ilk maç 1 Mayıs Perşembe günü İspanya'da, rövanş ise 8 Mayıs Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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