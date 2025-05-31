31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
19:00
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
19:00
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
19:30
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-389'
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
19:45
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-090'
31 Mayıs
Moss-Start
0-390'
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-090'
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
1-189'
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-189'
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-289'
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Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
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31 Mayıs
Oulu-SJK
1-289'
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
19:00
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Filip Kostic'ten geleceği için açıklama!

Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Konyaspor maçının ardından geleceğine dair konuştu.

calendar 31 Mayıs 2025 18:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filip Kostic'ten geleceği için açıklama!
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Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Filip Kostic, "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum kendimi. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle" dedi.


VEDA GİBİ SÖZLER

"Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim." diyen Kostic'e yayıncı kuruluş muhabiri "Bu veda açıklaması mı?" diye sordu. 32 yaşındaki kanat oyuncusu "Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu

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