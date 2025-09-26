25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi derecesine ulaştı. Milliler, ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

calendar 26 Eylül 2025 00:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.
 
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6'ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
