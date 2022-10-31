Fikstür avantajı Galatasaray'da!

Galatasaray ilk 11 haftada 7 dış saha maçına çıktı, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 21 puan toplamayı başardı. Gelecek 11 maçın 7'sini evinde oynayacak ve ilk 3 maçında İstanbul dışına çıkmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki Beşiktaş maçından başlayarak yeni bir galibiyet serisi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Fikstür avantajı Galatasaray'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 12:48
Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor.

Sezona Okan Buruk ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11 haftalık zorlu periyodu geride bıraktı. 7 maçını deplasmanda oynayan sarı-kırmızılı ekip, performansı eleştiri alsa da hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Özellikle de dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

DIŞ SAHADA LİGİN EN BAŞARILISI

Cimbom deplasmanda 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada ligin en başarılı takım oldu. Bu 7 maçın 5'inde kalesini kapatmayı başardı. Yediği gol sayısı 4... 

3 HAFTA İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK

Sarı-kırmızılılar geçen sezon 19 deplasmanda 4 galibiyet görmüştü. Önünde yine 11 maçlık bir periyot var ve Beşiktaş derbisiyle 7 maçı Nef Stadı'nda oynayacak. Önümüzdeki 3 haftada İstanbul dışına da çıkmayacak. Fikstür avantajını cebine koydu ama maçlar çok da kolay olmayacak. 11 haftalık süreçte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

YENİ BİR GALİBİYET SERİSİ HEDEFLİYOR 

Bu sezon stadı yüzde 85 oranında dolan ve taraftarından tam destek alan teknik direktör Okan Buruk yeni bir galibiyet serisi hedefliyor. Karagümrük karşısındaki futbolu geliştirmek için kolları sıvayan Buruk, Beşiktaş karşısında da kazanıp çıkışı devam ettirmenin peşinde... Artık takıma tamamen hakim olan başarılı çalıştırıcı, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için bir başlangıçtı" diyerek güzel günlerin yakında olduğunu müjdeledi.

11 MAÇLIK PERIYOT

Beşiktaş
Başakşehir (D)
İstanbulspor
Sivasspor (D)
A.Gücü
Fenerbahçe (D)
Hatayspor
Antalyaspor
Giresun (D)
Ümraniye
Trabzonspor  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ