Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor.



Sezona Okan Buruk ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11 haftalık zorlu periyodu geride bıraktı. 7 maçını deplasmanda oynayan sarı-kırmızılı ekip, performansı eleştiri alsa da hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Özellikle de dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.



DIŞ SAHADA LİGİN EN BAŞARILISI



Cimbom deplasmanda 7 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada ligin en başarılı takım oldu. Bu 7 maçın 5'inde kalesini kapatmayı başardı. Yediği gol sayısı 4...



3 HAFTA İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK



Sarı-kırmızılılar geçen sezon 19 deplasmanda 4 galibiyet görmüştü. Önünde yine 11 maçlık bir periyot var ve Beşiktaş derbisiyle 7 maçı Nef Stadı'nda oynayacak. Önümüzdeki 3 haftada İstanbul dışına da çıkmayacak. Fikstür avantajını cebine koydu ama maçlar çok da kolay olmayacak. 11 haftalık süreçte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



YENİ BİR GALİBİYET SERİSİ HEDEFLİYOR



Bu sezon stadı yüzde 85 oranında dolan ve taraftarından tam destek alan teknik direktör Okan Buruk yeni bir galibiyet serisi hedefliyor. Karagümrük karşısındaki futbolu geliştirmek için kolları sıvayan Buruk, Beşiktaş karşısında da kazanıp çıkışı devam ettirmenin peşinde... Artık takıma tamamen hakim olan başarılı çalıştırıcı, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için bir başlangıçtı" diyerek güzel günlerin yakında olduğunu müjdeledi.



11 MAÇLIK PERIYOT



Beşiktaş

Başakşehir (D)

İstanbulspor

Sivasspor (D)

A.Gücü

Fenerbahçe (D)

Hatayspor

Antalyaspor

Giresun (D)

Ümraniye

Trabzonspor



