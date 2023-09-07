FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in ev sahibi ülkeleri belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), ilk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya, FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından dört ev sahibi ülke olarak onaylandı.



EuroBasket 2025'in final aşaması, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.



2015'te ortak ev sahipliği formatının uygulamaya konulmasının ardından her turnuvaya iki ülke tarafından ev sahipliği yapıldı. EuroBasket 2025, ilk kez 4 ülkede yapılacak.



