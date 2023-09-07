FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in ev sahibi ülkeleri belli oldu

Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya, 4 ev sahibi ülke olarak onaylandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in ev sahibi ülkeleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2023 14:02
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), ilk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya, FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından dört ev sahibi ülke olarak onaylandı.

EuroBasket 2025'in final aşaması, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.

2015'te ortak ev sahipliği formatının uygulamaya konulmasının ardından her turnuvaya iki ülke tarafından ev sahipliği yapıldı. EuroBasket 2025, ilk kez 4 ülkede yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery