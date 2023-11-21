FIBA'dan skandal karar!

FIBA, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Bursaspor İnfo Yatırım ve Galatasaray Ekmas'ın, İsrail takımları ile iç sahada oynaması gereken maçların Bosna Hersek'te seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan skandal karar!
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21 Kasım 2023 20:24
Son güncelleme 21 Kasım 2023 20:38
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor İnfo Yatırım ile Galatasaray Ekmas'ın İsrail ekiplerini konuk edeceği grup maçlarına, Bosna Hersek'in Laktasi kenti ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ile Hapoel Holon; G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav arasındaki karşılaşmalar, BCL ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea'nın maçlarına çıktığı Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak.

Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da; Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşması ise 30 Kasım Perşembe günü aynı saatte başlayacak.

Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların yerinin, güvenlik gerekçesiyle değiştirildiği de ifade edildi.

 
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