Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor karşılaşmasının ardından orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert bir tepki gösterdi.
"VAR KAYITLARINIK DİNLEYELİM!"
Basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" dedi.
"SERKAN TOKAT VE AİLESİ BİZİ YAKTI"
VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösteren Feyyaz Uçar "VAR'da kim var diye soruyoruz Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen Yalçın'ın frikik golü vardı, rakip elle kesmişti. O golü, o penaltıyı vermeyen hakem. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti, babasından biz çektik, hala çekiyoruz. Aileden hakemlerden kurtulalım lütfen, kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Bugün Bülent Uygun hocamızın da isyanı ortada, rakip de kendine göre haklı. Düzgün yönetin, bu kadar zor mu? Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Onlar da biz de eleştiriyoruz. Bizim eleştirimiz bugüne değil, geçmişe dair yapılan haksızlıklarla alakala. Uzayıp gelen haksızlıklarla alakalı. Oyuncumuzun diz yan bağı kopuyor, sakatlanıyor sarı kart yok. Rebic'e arkadan kasti tekme var, kırmızı kart yok. Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı VAR'dan geri dönüyor. Niye hep Beşiktaş'a karşı, biri bize bunu açıklasın. Yıllardır niye hep Beşiktaş'a karşı. Geçen toplantıda da söyledim, hakemden gol yiyen bir takımız. Adam arka direğe depar attı ve bize gol attı. Ama aynı şey devam ediyor, konuşmak istemiyoruz, artık sabır taştı. Maçın skoruna direkt etki eden hareketler bunlar." ifadelerini kullandı.
"HAKEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"
Feyyaz Uçar ayrıca "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir briefing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" dedi.
"VAR KAYITLARINIK DİNLEYELİM!"
Basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" dedi.
"SERKAN TOKAT VE AİLESİ BİZİ YAKTI"
VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösteren Feyyaz Uçar "VAR'da kim var diye soruyoruz Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen Yalçın'ın frikik golü vardı, rakip elle kesmişti. O golü, o penaltıyı vermeyen hakem. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti, babasından biz çektik, hala çekiyoruz. Aileden hakemlerden kurtulalım lütfen, kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Bugün Bülent Uygun hocamızın da isyanı ortada, rakip de kendine göre haklı. Düzgün yönetin, bu kadar zor mu? Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Onlar da biz de eleştiriyoruz. Bizim eleştirimiz bugüne değil, geçmişe dair yapılan haksızlıklarla alakala. Uzayıp gelen haksızlıklarla alakalı. Oyuncumuzun diz yan bağı kopuyor, sakatlanıyor sarı kart yok. Rebic'e arkadan kasti tekme var, kırmızı kart yok. Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı VAR'dan geri dönüyor. Niye hep Beşiktaş'a karşı, biri bize bunu açıklasın. Yıllardır niye hep Beşiktaş'a karşı. Geçen toplantıda da söyledim, hakemden gol yiyen bir takımız. Adam arka direğe depar attı ve bize gol attı. Ama aynı şey devam ediyor, konuşmak istemiyoruz, artık sabır taştı. Maçın skoruna direkt etki eden hareketler bunlar." ifadelerini kullandı.
"HAKEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"
Feyyaz Uçar ayrıca "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir briefing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" dedi.