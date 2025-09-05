Fethiyespor yuvaya geri döndürdü: Ramazan Çevik

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor transferde eski oyuncusu son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen Ramazan Çevik'i yuvaya döndürdü.



Muğla temsilcisi, takımda 2023-2024 sezonunda da oynayan 33 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladı.



Kulübün transfer açıklamasında, "Fethiyesporumuz 2023-2024 sezonunda da formamızı giyen ve son olarak Arnavutköy Belediyespor'da oynayan Ramazan Çevik ile anlaşmıştır. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 1 Playoff finali ve 2 kez Play-off oynayan Ramazan Çevik, yöneticilerimiz Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe'nin katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ramazan Çevik'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.