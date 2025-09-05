05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Fethiyespor yuvaya geri döndürdü: Ramazan Çevik

Fethiyespor, son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen eski oyuncusu Ramazan Çelik ile sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor transferde eski oyuncusu son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen Ramazan Çevik'i yuvaya döndürdü.

Muğla temsilcisi, takımda 2023-2024 sezonunda da oynayan 33 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladı.

Kulübün transfer açıklamasında, "Fethiyesporumuz 2023-2024 sezonunda da formamızı giyen ve son olarak Arnavutköy Belediyespor'da oynayan Ramazan Çevik ile anlaşmıştır. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 1 Playoff finali ve 2 kez Play-off oynayan Ramazan Çevik, yöneticilerimiz Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe'nin katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ramazan Çevik'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
