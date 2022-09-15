Ferençvaroş'tan Monaco'ya sürpriz!

Trabzonspor'un grubunda yer alan Ferençvaroş, Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ferençvaroş'tan Monaco'ya sürpriz!
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15 Eylül 2022 21:39
Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransız ekibi Monaco ve Macar temsilcisi Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.

Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Balint Vecsei kaydetti.

Bu sonucun ardından Ferençvaroş, 2'de 2 yaparak 6 puanla grup liderliğine yükseldi. Monaco ise gruptaki ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Ferençvaroş, bir sonraki maçında Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Monaco ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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