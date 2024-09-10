Ferdi Kadıoğlu açıkladı: "İyileştim"

Brighton'ın Fenerbahçe'den transferi Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ferdi Kadıoğlu açıkladı: 'İyileştim'
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10 Eylül 2024 20:53
Brighton'ın Fenerbahçe'den transferi Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlattığını açıkladı.

The Athletic'e konuşan Ferdi, "Son iki gündür takımla bütün antrenmanlara katıldım. Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan The Athletic'in haberinde Ferdi Kadıoğlu'nun Ipswich Town maçında kadroda olmasının ve ilk maçına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

REKOR KIRDI

Ferdi, Fenrebahçe'nin kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri girmesini sağladı ve yurt dışına transfer olan en pahali milli oyuncu ünvanını aldı. Bonuslarla bu rakam 35 milyon Euro'yu bulacak. 
 

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